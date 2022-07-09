Como ler o rótulo dos alimentos no mercado

Ao comprar um alimento no supermercado, você sabe de fato o que está levando pra casa? Isso porque o rótulo pode conter informações que nem sempre são percebidas ou compreendidas pelo consumidor. Algumas dessas informações são essenciais para indicar escolhas alimentares mais conscientes e saudáveis. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista e supervisora técnica do programa de Alimentação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Laís Amaral, explica como ler e ao que se atentar nos rótulos dos alimentos. Acompanhe!