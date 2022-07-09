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Como ler o rótulo dos alimentos no mercado

Quem ensina é a nutricionista e supervisora técnica do programa de Alimentação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Laís Amaral

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 10:41

Pedro Cunha

Pedro Cunha

Publicado em 

09 jul 2022 às 10:41
Supermercado
Supermercado Crédito: Pexels
Ao comprar um alimento no supermercado, você sabe de fato o que está levando pra casa? Isso porque o rótulo pode conter informações que nem sempre são percebidas ou compreendidas pelo consumidor. Algumas dessas informações são essenciais para indicar escolhas alimentares mais conscientes e saudáveis. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista e supervisora técnica do programa de Alimentação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Laís Amaral, explica como ler e ao que se atentar nos rótulos dos alimentos. Acompanhe!
Entrevista - Pedro Cunha - Lais Amaral - 29.52s - 09-07-22

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