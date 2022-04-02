Como identificar sinais de autismo? Neuropediatra esclarece!

Autismo Crédito: Freepik

No Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, neste 2 de abril, a data remete ao objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação, o preconceito e a negligência contra as pessoas que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu a data justamente com esse objetivo de ampliar o conhecimento da sociedade a respeito do TEA. O assunto ainda desperta muitas dúvidas. Em entrevista à CBN Vitória, o pediatra e neurologista infantil Clay Brites fala sobre o tema. É possível, por exemplo, identificar os sinais do transtorno? Ouça as explicações completas!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Clay Brites - 02-04-22

O TEA afeta habilidades de percepção social e prejudica em intensidades diversas áreas do neurodesenvolvimento motor, cognitivo, sensorial e de comunicação social do autista. Desde muito cedo existem alguns padrões de comportamento bem conhecidos e pré-definidos, que podem ser observados pelos pais desde o nascimento, especialmente antes dos 16 meses. De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) e com diversas evidências científicas, os pais podem e devem começar a notar os primeiros sinais de TEA antes mesmo dos 3 anos de idade.