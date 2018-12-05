Como identificar se veículo foi abastecido com gasolina adulterada

Abastecer o carro com combustível adulterado pode causar graves prejuízos ao veículo afetando peças como catalizadores, bombas de combustíveis e até o motor. O alerta é do especialista Ricardo Barbosa, que atua no setor automotivo. Falhas imediatas de funcionamento do carro também são sentidas. O alerta em torno do tema voltou à discussão, nesta semana, quando foi noticiado de que donos de postos da Grande Vitória sabiam que estavam comprando e vendendo combustíveis adulterados. A informação foi divulgada após a deflagração da Operação Lídima, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que adulterava combustíveis e cometia fraudes fiscais.