Como identificar se um alimento é orgânico

Alimentação saudável, nutrição Crédito: Pixabay

O interesse por alimentos orgânicos vem crescendo no Brasil. Entre 2019 e 2021, o número de consumidores aumentou 63%, segundo pesquisa da Associação de Promoção dos Orgânicos. De acordo com a instituição, o principal motivo para as pessoas começarem a comprar alimentos orgânicos é "para melhorar a saúde", sendo a resposta de 47% dos entrevistados.

Você sabe o que é orgânico? Quem explica, em entrevista à CBN Vitória, é Luciano Macal Fasolo, que atua na coordenação de Agroecologia e Produção Orgânica da Secretaria de Estado da Agricultura.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciano Fasolo - 19-02-22

São alimentos orgânicos aqueles cultivados em lavouras que:

não fazem uso de agrotóxicos;

não prejudicam o meio ambiente;

não usam técnicas que degradam o solo;

os direitos dos trabalhadores são respeitados.