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Como identificar se um alimento é orgânico

Quem explica é Luciano Macal Fasolo, que atua na coordenação de Agroecologia e Produção Orgânica da Secretaria de Estado da Agricultura

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 fev 2022 às 11:32
Alimentação saudável, nutrição
Alimentação saudável, nutrição Crédito: Pixabay
O interesse por alimentos orgânicos vem crescendo no Brasil. Entre 2019 e 2021, o número de consumidores aumentou 63%, segundo pesquisa da Associação de Promoção dos Orgânicos. De acordo com a instituição, o principal motivo para as pessoas começarem a comprar alimentos orgânicos é "para melhorar a saúde", sendo a resposta de 47% dos entrevistados. 
Você sabe o que é orgânico? Quem explica, em entrevista à CBN Vitória, é Luciano Macal Fasolo, que atua na coordenação de Agroecologia e Produção Orgânica da Secretaria de Estado da Agricultura. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciano Fasolo - 19-02-22
São alimentos orgânicos aqueles cultivados em lavouras que:
não fazem uso de agrotóxicos;
não prejudicam o meio ambiente;
não usam técnicas que degradam o solo;
os direitos dos trabalhadores são respeitados.
não possuem transgênicos;

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