Como identificar se parques de diversão, parquinhos e até brinquedos de praças são seguros

Parque de diversão, roda gigante Crédito: Pixabay

No último domingo (05), duas crianças foram arremessadas de um brinquedo em um parque de diversões em Alegre, no Sul do Espírito. As duas meninas estavam no brinquedo quando uma peça se soltou enquanto girava junto com a estrutura. Uma delas ficou gravemente ferida, com um quadro de traumatismo cranioencefálico. O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou que o pino de fixação do brinquedo era firmado por um grampo, que se soltou durante o funcionamento.

Mas como o cidadão consegue identificar se os parques são seguros? Quem traz as orientações é o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Carlos Wagner Borges - 10-06-22