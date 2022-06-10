Como identificar se parques de diversão, parquinhos e até brinquedos de praças são seguros

No último domingo (05), duas crianças foram arremessadas de um brinquedo em um parque de diversões em Alegre, no Sul do Espírito. As duas meninas estavam no brinquedo quando uma peça se soltou enquanto girava junto com a estrutura. Uma delas ficou gravemente ferida, com um quadro de traumatismo cranioencefálico. O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou que o pino de fixação do brinquedo era firmado por um grampo, que se soltou durante o funcionamento.
Mas como o cidadão consegue identificar se os parques são seguros? Quem traz as orientações é o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Carlos Wagner Borges - 10-06-22
O tenente-coronel elenca quatro pontos que os frequentadores de parques de diversões devem se atentar ao avaliar a segurança dos brinquedos. O primeiro é o alvará de funcionamento emitido pelos Bombeiros. O segundo é o estado geral de conservação do brinquedo. Em terceiro, Borges explica que é preciso observar a conservação dos pinos de fixação dos brinquedos. E o quarto é o acompanhamento profissional na operação - cada brinquedo precisa ter um profissional fixo.