Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Como identificar que você está entrando na "rota perigosa" do endividamento
Economia

Como identificar que você está entrando na "rota perigosa" do endividamento

O entrevistado é o planejador financeiro Renan Lima

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 10:23

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

16 jul 2022 às 10:23
Dinheiro, contas, dívidas, financeiro
Dinheiro, contas, dívidas, financeiro Crédito: Pexels
Vício em compras, superendividados, além de outros imbróglios financeiros. São esses problemas que os Devedores Anônimos, um grupo de apoio como os Alcoólicos Anônimos, se prestam a ajudar a resolver. Todas essas as pessoas inadimplentes partem de uma desorganização financeira. Mas como saber que alguém está entrando na “rota perigosa” da dívida, identificar o problema e procurar ajuda? Quem responde essa e outras perguntas é Renan Lima, planejador financeiro certificado pela Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar), em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patrícia Vallim entrevista Renan Lima - 16/07/2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

João, de 6 anos, conquistou a internet ao cantar Gal Costa e chamou a atenção de Janja e do perfil oficial da artista no Instagram
Capixaba de 6 anos viraliza cantando Gal Costa e recebe elogios de Janja e perfil oficial da cantora
Hugo Cibien e esposa
Piloto capixaba passa por cirurgia de emergência após acidente na Copa Truck
Imagem de destaque
Corpus Christi é feriado? Entenda origem da data e como funciona no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados