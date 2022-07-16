Como identificar que você está entrando na "rota perigosa" do endividamento

Vício em compras, superendividados, além de outros imbróglios financeiros. São esses problemas que os Devedores Anônimos, um grupo de apoio como os Alcoólicos Anônimos, se prestam a ajudar a resolver. Todas essas as pessoas inadimplentes partem de uma desorganização financeira. Mas como saber que alguém está entrando na “rota perigosa” da dívida, identificar o problema e procurar ajuda? Quem responde essa e outras perguntas é Renan Lima, planejador financeiro certificado pela Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar), em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patrícia Vallim entrevista Renan Lima - 16/07/2022