Como identificar os sinais de autismo?

A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu, em 2007, que o dia 2 de abril marcaria o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Caracterizado por um distúrbio do neurodesenvolvimento, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é mais comum do que se imagina e afeta o cotidiano de crianças, adolescentes e adultos pelo Brasil e Mundo. Alguns dos sintomas mais comuns são: prejuízo na interação social e na comunicação. Em entrevista a CBN Vitória, o médico neurologista da infância e adolescência, Thiago Gusmão, explica o que é o autismo, quais os sintomas, como acertar no diagnóstico e as terapias mais utilizadas para o desenvolvimento do paciente. No mundo, o número de diagnósticos de autismo aumenta de forma acelerada. Levantamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mostrou que, se nos anos 1970 o número de diagnósticos de TEA estava na faixa de 1 para cada 10 mil crianças. Continuou crescendo aceleradamente, até chegar a 1 a cada 36 em 2023. Ouça a conversa completa!