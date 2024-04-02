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Mês de Conscientização

Como identificar os sinais de autismo?

Ouça entrevista com o médico neurologista da infância e adolescência, Thiago Gusmão

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 abr 2024 às 11:40
Consciência do Autismo
Consciência do Autismo Crédito: karelinlestrange por Pixabay
A Organização das Nações Unidas (ONU) definiu, em 2007, que o dia 2 de abril marcaria o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Caracterizado por um distúrbio do neurodesenvolvimento, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é mais comum do que se imagina e afeta o cotidiano de crianças, adolescentes e adultos pelo Brasil e Mundo. Alguns dos sintomas mais comuns são: prejuízo na interação social e na comunicação. Em entrevista a CBN Vitória, o médico neurologista da infância e adolescência, Thiago Gusmão, explica o que é o autismo, quais os sintomas, como acertar no diagnóstico e as terapias mais utilizadas para o desenvolvimento do paciente. No mundo, o número de diagnósticos de autismo aumenta de forma acelerada. Levantamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mostrou que, se nos anos 1970 o número de diagnósticos de TEA estava na faixa de 1 para cada 10 mil crianças. Continuou crescendo aceleradamente, até chegar a 1 a cada 36 em 2023. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Thiago Gusmão - 02-04-24

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