Como identificar e sair de um relacionamento abusivo?

Antes das agressões físicas, outras formas de violência contra a mulher podem se manifestar de diferentes maneiras dentro dos relacionamentos. Seja com ciúme excessivo, destruição da autoestima e até chantagens. As ações dos companheiros podem ser sutis, o que dificulta que as próprias vítimas identifiquem que o relacionamento já não está mais saudável. Em uma semana de quadros e entrevistas dedicados a debater temáticas que envolvem as mulheres, a CBN Vitória conversa com a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), delegada Claudia Dematté. A delegada explica como é o ciclo de violência doméstica e o que as mulheres podem fazer para encerrá-lo. Ouça a conversa completa!