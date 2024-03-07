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Semana da Mulher

Como identificar e sair de um relacionamento abusivo?

Ouça entrevista com a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Claudia Dematté

Publicado em 07 de Março de 2024 às 10:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 mar 2024 às 10:44
Campanha
Campanha "Sinal Vermelho" no combate à violência doméstica Crédito: Divulgação
Antes das agressões físicas, outras formas de violência contra a mulher podem se manifestar de diferentes maneiras dentro dos relacionamentos. Seja com ciúme excessivo, destruição da autoestima e até chantagens. As ações dos companheiros podem ser sutis, o que dificulta que as próprias vítimas identifiquem que o relacionamento já não está mais saudável. Em uma semana de quadros e entrevistas dedicados a debater temáticas que envolvem as mulheres, a CBN Vitória conversa com a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), delegada Claudia Dematté. A delegada explica como é o ciclo de violência doméstica e o que as mulheres podem fazer para encerrá-lo. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - CLAUDIA DEMATEE - 07-03-24

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