Como identificar abuso e exploração sexual infantil

Durante o mês de maio está em vigor a campanha "Maio Laranja", uma iniciativa de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação busca conscientizar e alertar a sociedade contra a violação dos direitos sexuais dos menores, como forma de reduzir os índices em todo o país. Nestes primeiros meses de 2024, o Espírito Santo já registrou 360 casos de estupro de vulnerável, 27 de ato obsceno e 21 de importunação sexual, segundo dados compartilhados pela Secretaria de Segurança Pública. Casos de corrupção de menores, estupro e tentativa de estupro também foram registrados. Em entrevista à CBN Vitória, a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Thais da Cruz, explica quais os sinais para identificar e combater os casos de abuso e exploração sexual infantil. Ouça a conversa completa!