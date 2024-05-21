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Segurança

Como identificar abuso e exploração sexual infantil

Ouça entrevista com a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Thais da Cruz

Publicado em 21 de Maio de 2024 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 mai 2024 às 10:59
Ilustração. Combate ao abuso infantil - Violência contra a criança e o adolescente
Ilustração. Combate ao abuso infantil - Violência contra a criança e o adolescente Crédito: Arabson
Durante o mês de maio está em vigor a campanha "Maio Laranja", uma iniciativa de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação busca conscientizar e alertar a sociedade contra a violação dos direitos sexuais dos menores, como forma de reduzir os índices em todo o país. Nestes primeiros meses de 2024, o Espírito Santo já registrou 360 casos de estupro de vulnerável, 27 de ato obsceno e 21 de importunação sexual, segundo dados compartilhados pela Secretaria de Segurança Pública. Casos de corrupção de menores, estupro e tentativa de estupro também foram registrados. Em entrevista à CBN Vitória, a delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Thais da Cruz, explica quais os sinais para identificar e combater os casos de abuso e exploração sexual infantil. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Thais da Cruz - 21-05-24.mp3

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