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Durabilidade

Como guardar alimentos corretamente na geladeira para aumentar a conservação

As orientações são da nutricionista Beatriz Gaudio, especialista em Nutrição Comportamental

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 11:42

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

22 jan 2022 às 11:42
Organização da geladeira
Organização da geladeira Crédito: Divulgação
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, na sigla em inglês) estima 1,3 bilhão de toneladas de comida são jogadas fora por ano. Em muitos casos, uma boa forma de minimizar o desperdício é a correta conservação dos alimentos. Para a preservação de muitas comidas, o frio é a melhor opção, pois retarda os processos biológicos que permitem a proliferação de bactérias e outros microrganismos responsáveis por sua degradação. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista Beatriz Gaudio aponta as principais orientações de conservação de alimentos na geladeira. Acompanhe as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Beatriz Gaudio - 22-01-22.mp3

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