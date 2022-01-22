Como guardar alimentos corretamente na geladeira para aumentar a conservação

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, na sigla em inglês) estima 1,3 bilhão de toneladas de comida são jogadas fora por ano. Em muitos casos, uma boa forma de minimizar o desperdício é a correta conservação dos alimentos. Para a preservação de muitas comidas, o frio é a melhor opção, pois retarda os processos biológicos que permitem a proliferação de bactérias e outros microrganismos responsáveis por sua degradação. Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista Beatriz Gaudio aponta as principais orientações de conservação de alimentos na geladeira. Acompanhe as explicações completas!