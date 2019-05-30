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ENTREVISTA

Como gerenciar uma crise de segurança com reféns

O livro, que acaba de ser lançado pelo delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e especialista em Segurança Pública, José Darcy Arruda, resume as principais orientações sobre o tema

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 12:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 mai 2019 às 12:03
Livro "Gerenciamento de Crise", do Delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo,José Darcy Arruda. Crédito: Adalberto Cordeiro
Os desafios na área da segurança pública e privada também envolvem os chamados momentos de gerenciamento de crises. Você sabe o que deve ser feito, por exemplo, durante a negociação de um sequestro, diante de uma situação de tensão absoluta na qual uma conduta errada pode colocar em risco a vida? José Darcy Arruda, delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, especialista em Segurança Pública e em Gerenciamento de Crise, resolveu reunir em um livro o aprendizado e os estudos de toda uma vida na carreira policial. A obra ‘Gerenciamento de Crise na Segurança Pública e Privada’ fala das modalidades de negociação, dos riscos e cuidados que devem ser observados. A publicação também aponta alternativas sobre como agentes de segurança devem negociar com o perpetrador comum, com patologia clínica ou um suicida. Além disso, orienta sobre como se comportar em determinados lugares para evitar ser vítima de um crime. Ouça a entrevista. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Darcy Arruda - 30-05-19

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