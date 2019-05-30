Como gerenciar uma crise de segurança com reféns

Os desafios na área da segurança pública e privada também envolvem os chamados momentos de gerenciamento de crises. Você sabe o que deve ser feito, por exemplo, durante a negociação de um sequestro, diante de uma situação de tensão absoluta na qual uma conduta errada pode colocar em risco a vida? José Darcy Arruda, delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, especialista em Segurança Pública e em Gerenciamento de Crise, resolveu reunir em um livro o aprendizado e os estudos de toda uma vida na carreira policial. A obra ‘Gerenciamento de Crise na Segurança Pública e Privada’ fala das modalidades de negociação, dos riscos e cuidados que devem ser observados. A publicação também aponta alternativas sobre como agentes de segurança devem negociar com o perpetrador comum, com patologia clínica ou um suicida. Além disso, orienta sobre como se comportar em determinados lugares para evitar ser vítima de um crime. Ouça a entrevista.