Como gerenciar a imagem da empresa? Especialista da as dicas!

Por melhor que seja a gestão de uma empresa, em algum momento de tensão a sua imagem pode ser colocada à prova - a crise institucional que o Brasil enfrenta, por exemplo, tem colocado algumas dessas empresas em teste de sobrevivência. Mas em meio ao cenário de crise, como as empresas podem passar por esse momento adotando uma gestão eficiente para que sua imagem sofra o menor impacto possível e as perdas de reputação sejam mínimas? Como utilizar, por exemplo, as mídias sociais para garantir esse efetivo engajamento positivo?