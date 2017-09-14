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Como gerenciar a imagem da empresa? Especialista da as dicas!

Como as empresas podem passar por esse momento adotando uma gestão eficiente para que sua imagem sofra o menor impacto possível e as perdas de reputação sejam mínimas? Como utilizar, por exemplo, as mídias sociais para garantir esse efetivo engajamento?

Publicado em 14 de Setembro de 2017 às 19:14

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 set 2017 às 19:14
Por melhor que seja a gestão de uma empresa, em algum momento de tensão a sua imagem pode ser colocada à prova - a crise institucional que o Brasil enfrenta, por exemplo, tem colocado algumas dessas empresas em teste de sobrevivência. Mas em meio ao cenário de crise, como as empresas podem passar por esse momento adotando uma gestão eficiente para que sua imagem sofra o menor impacto possível e as perdas de reputação sejam mínimas? Como utilizar, por exemplo, as mídias sociais para garantir esse efetivo engajamento positivo?
Em Vitória, a especialista em planejamento e gestão da reputação e diretora-executiva da TV1 RP (SP), Elisa Prado, aborda o tema no seu livro “Gestão da Reputação - Riscos, crise e imagem corporativa”, que será lançado nesta quinta-feira (14) na sede da Rede Gazeta, na capital. E nesta edição do CBN Cotidiano você confere a uma entrevista com Elisa diretamente de nosso estúdio. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Elisa Prado - 14-09-17.mp3

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