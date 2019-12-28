Como ganhar dinheiro em 2020: vale a pena investir em franquias?

Especialista afirma que a franquia é uma boa maneira de ganhar dinheiro em 2020, mas é preciso ter perfil empreendedor Crédito: Divulgação

O ano de 2020 está chegando, e, com ele, muitas dúvidas sobre como ganhar dinheiro. Cada dia que passa, a busca por um trabalho com horários próprios aumenta, adaptados à rotina e sem depender de um chefe.

Your browser does not support the audio element. Entrevista- Gabriela Martins - Caio Kuster - 15.34s - 28-12-19

Por isso, diversas ofertas aparecem na internet, desde vendedores online até os famosos digital influencers, como forma de obtenção de renda fugindo dos padrões tradicionais. Mas, mesmo com tantas ofertas digitais, existe um modelo de investimento que nunca sai da lista de preferência dos empresários: as franquias.