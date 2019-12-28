Como ganhar dinheiro em 2020: vale a pena investir em franquias?

O ano de 2020 está chegando, e, com ele, muitas dúvidas sobre como ganhar dinheiro. Cada dia que passa, a busca por um trabalho com horários próprios aumenta, adaptados à rotina e sem depender de um chefe.
Entrevista- Gabriela Martins - Caio Kuster - 15.34s - 28-12-19
Por isso, diversas ofertas aparecem na internet, desde vendedores online até os famosos digital influencers, como forma de obtenção de renda fugindo dos padrões tradicionais. Mas, mesmo com tantas ofertas digitais, existe um modelo de investimento que nunca sai da lista de preferência dos empresários: as franquias.
O que antes era para poucos, agora resolve a vida de diversas pessoas. É sobre esse assunto que a conversa com Caio Kuster, consultor jurídico e especialista em franquias. Confira!