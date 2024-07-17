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Justiça, Segurança e Cidadania

Como funcionava a fraude que levou a Eco101 a ser condenada

Ouça o comentário de Vilmara Fernandes

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 12:09

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

17 jul 2024 às 12:09
Reunião entre moradores e concessionária responsável pela duplicação foi realizada nesta sexta-feira (2). Em nota, a Eco101 informou que vai reavaliar o retorno após a praça de pedágio
Trecho da BR 101 em Rio Novo do Sul Crédito: Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul
A sentença da Justiça Federal que condenou a Eco101 pela prática de atos de corrupção contra a administração pública aponta que a empresa fraudou a execução do contrato de concessão. Foram utilizados relatórios de monitoramento forjados, com informações adulteradas sobre o desempenho da gestão da BR 101, o que evitou penalidades e multas e garantiu vantagens financeiras envolvendo o pedágio cobrado na rodovia. Mas como o esquema foi posto em prática? Confira no comentário de Vilmara Fernandes.
Justiça Segurança e Cidadania - 17-07-24

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