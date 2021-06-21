Como funciona uma pesquisa de lembrança de marcas?

A partir desta segunda-feira (21), as marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2021 serão anunciadas para todo o Estado durante a "Recall Week", uma semana de programação intensa de conteúdos sobre comunicação, marketing, visibilidade e valorização das marcas do mercado capixaba, que vai até o dia 27 de junho. O Recall de Marcas Rede Gazeta é uma pesquisa consolidada no mercado capixaba que acontece há 29 anos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da Futura Inteligência, José Luiz Orrico, responsável pela pesquisa do Recall de Marcas, explica o que é, como funciona e a importância do recall para a vida das empresas.

Orrico pontua que as marcas têm peso na decisão de compra. Na avaliação dele, com os resultados do Recall, as empresas podem avaliar seu segmento, descobrir o posicionamento da concorrência e, a partir das informações, analisar os dados e, se for o caso, até desenvolver campanhas que auxiliem em novas estratégias de marketing. “Quando se tem uma marca muito lembrada, desde que seja com valores positivos, é muito bom; isso ajuda a venda. A marca é a primeira referência que a pessoa tem. O importante é que, quando uma pessoa pensa em consumir aquele produto ou serviço, a marca venha à cabeça.