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Recall de Marcas

Como funciona uma pesquisa de lembrança de marcas?

Saiba como fazer com que seu negócio esteja sempre bem avaliado pelo consumidor

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 12:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 jun 2021 às 12:16
Talk Recall, lançamento do 29º Recall de Marcas
Talk Recall, lançamento do 29º Recall de Marcas Crédito: Leandro Neves
A partir desta segunda-feira (21), as marcas mais lembradas do Espírito Santo em 2021 serão anunciadas para todo o Estado durante a "Recall Week", uma semana de programação intensa de conteúdos sobre comunicação, marketing, visibilidade e valorização das marcas do mercado capixaba, que vai até o dia 27 de junho. O Recall de Marcas Rede Gazeta é uma pesquisa consolidada no mercado capixaba que acontece há 29 anos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor da Futura Inteligência, José Luiz Orrico, responsável pela pesquisa do Recall de Marcas, explica o que é, como funciona e a importância do recall para a vida das empresas.
Orrico pontua que as marcas têm peso na decisão de compra. Na avaliação dele, com os resultados do Recall, as empresas podem avaliar seu segmento, descobrir o posicionamento da concorrência e, a partir das informações, analisar os dados e, se for o caso, até desenvolver campanhas que auxiliem em novas estratégias de marketing. “Quando se tem uma marca muito lembrada, desde que seja com valores positivos, é muito bom; isso ajuda a venda. A marca é a primeira referência que a pessoa tem. O importante é que, quando uma pessoa pensa em consumir aquele produto ou serviço, a marca venha à cabeça. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jose Luiz Orrico - 21-06-21.mp3

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