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CRISE POLÍTICA

Como funciona um processo de impeachment

O jurista Aroldo Limonge explica que para que o pedido de abertura de impeachment tenha consistência, devem existir provas de que o mandatário cometeu algum crime

Publicado em 18 de Março de 2015 às 17:09

Publicado em 

18 mar 2015 às 17:09
O instrumento jurídico do impeachment. Para que serve e como pode ser aplicado? Em entrevista ao CBN Vitória desta quarta-feira (18), o jurista Aroldo Limonge explica que para que o pedido de abertura de impeachment tenha consistência, devem existir provas de que o mandatário cometeu algum crime, o que até agora não teria se caracterizado no governo Dilma. Limonge defende a reforma política como uma das estratégias de sair da crise.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jurista Aroldo Limonge - 18-03-15

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