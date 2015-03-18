Como funciona um processo de impeachment

O instrumento jurídico do impeachment. Para que serve e como pode ser aplicado? Em entrevista ao CBN Vitória desta quarta-feira (18), o jurista Aroldo Limonge explica que para que o pedido de abertura de impeachment tenha consistência, devem existir provas de que o mandatário cometeu algum crime, o que até agora não teria se caracterizado no governo Dilma. Limonge defende a reforma política como uma das estratégias de sair da crise.