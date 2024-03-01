Como funciona programa de energia solar para pagar menos na conta de luz

Usina de energia solar da EDP Crédito: divulgação

A EDP anunciou a ampliação do programa de assinatura de energia solar para pessoas físicas. Uma das vantagens do programa da EDP Solar Digital é o fato de o cliente não precisar fazer o investimento na instalação de placas solares, que é alto e demanda espaço. A energia virá das usinas de geração distribuída (de pequeno porte e para consumo nas proximidades) que a multinacional portuguesa vem construindo pelo Brasil, inclusive no Espírito Santo, de olho na abertura do mercado de energia. O programa Solar Digital já atendia a pequenas e médias empresas do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor comercial da EDP, Diogo Baraban, explica detalhes do programa.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Diogo Baraban - 01-03-24

Programa

• Com o programa Solar Digital, a EDP oferece energia limpa sem custo de instalação. Pessoa física ou a empresa aluga uma usina solar da EDP ou se torna cotista de parte de uma usina, passando a receber descontos na tarifa no mês seguinte à adesão.

• A adesão é feita de forma digital e não há necessidade de investimento ou instalação de placas solares no teto ou terreno da empresa.

• O valor residual da sua conta será a diferença entre o que a sua empresa consome e o que a usina produz de energia mais taxas e contribuições obrigatórias.

• Adicionalmente à conta de energia da distribuidora, vem um boleto referente ao Solar Digital EDP.

• Como são dois contratos, o cliente vai receber duas faturas. Isso porque, mesmo que use 100% do solar, há componentes fixos que têm de pagar na fatura da distribuição. Mas o desconto é de 18% na soma das faturas.

Como fazer assinatura

• Quem tem direito: pessoas físicas e pequenas ou médias empresas de todo o Estado que tenham fatura mensal de energia a partir de R$ 250.

• Do que precisa: fazer um cadastro por meio do site https://empresas.edp.com.br/lp-usinas/

• Prazo: até 31 de março (para garantir o desconto de 18%)