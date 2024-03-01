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Economia

Como funciona programa de energia solar para pagar menos na conta de luz

Pessoas físicas ou pequenas e médias empresas podem aderir ao novo programa

Publicado em 01 de Março de 2024 às 10:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 mar 2024 às 10:27
Usina de energia solar da EDP
Usina de energia solar da EDP Crédito: divulgação
A EDP anunciou a ampliação do programa de assinatura de energia solar para pessoas físicas. Uma das vantagens do programa da EDP Solar Digital é o fato de o cliente não precisar fazer o investimento na instalação de placas solares, que é alto e demanda espaço. A energia virá das usinas de geração distribuída (de pequeno porte e para consumo nas proximidades) que a multinacional portuguesa vem construindo pelo Brasil, inclusive no Espírito Santo, de olho na abertura do mercado de energia. O programa Solar Digital já atendia a pequenas e médias empresas do Estado. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor comercial da EDP, Diogo Baraban, explica detalhes do programa. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Diogo Baraban - 01-03-24
Programa
• Com o programa Solar Digital, a EDP oferece energia limpa sem custo de instalação. Pessoa física ou a empresa aluga uma usina solar da EDP ou se torna cotista de parte de uma usina, passando a receber descontos na tarifa no mês seguinte à adesão.
• A adesão é feita de forma digital e não há necessidade de investimento ou instalação de placas solares no teto ou terreno da empresa.
• O valor residual da sua conta será a diferença entre o que a sua empresa consome e o que a usina produz de energia mais taxas e contribuições obrigatórias.
• Adicionalmente à conta de energia da distribuidora, vem um boleto referente ao Solar Digital EDP.
• Como são dois contratos, o cliente vai receber duas faturas. Isso porque, mesmo que use 100% do solar, há componentes fixos que têm de pagar na fatura da distribuição. Mas o desconto é de 18% na soma das faturas.
Como fazer assinatura
• Quem tem direito: pessoas físicas e pequenas ou médias empresas de todo o Estado que tenham fatura mensal de energia a partir de R$ 250.
• Do que precisa: fazer um cadastro por meio do site https://empresas.edp.com.br/lp-usinas/
• Prazo: até 31 de março (para garantir o desconto de 18%)
Fonte: Concessionária EDP

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