Como funciona o levantamento de preços de combustível feito pela ANP

Um município capixaba já registra valor acima de R$ 7 cobrado pela gasolina comum. É o caso de Linhares, onde o preço médio do combustível está em R$ 7,045. Já a nível estadual, a média de preços é de R$ 6,744. Os dados são referentes ao período entre 31/10 e 06/11 e foram levantados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O órgão faz, regularmente, levantamentos de preços dos combustíveis - gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel, etanol hidratado, GLP e GNV - em todo o Brasil para acompanhar os preços praticados por revendedores. É o que explica o superintendente de Defesa da Concorrência da ANP, Bruno Caselli, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!