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Economia

Como funciona o levantamento de preços de combustível feito pela ANP

Quem explica é o superintendente de Defesa da Concorrência da ANP, Bruno Caselli

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 nov 2021 às 11:35
Posto de combustível, gasolina, etanol, abastecimento
Posto de combustível em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um município capixaba já registra valor acima de R$ 7 cobrado pela gasolina comum. É o caso de Linhares, onde o preço médio do combustível está em R$ 7,045. Já a nível estadual, a média de preços é de R$ 6,744. Os dados são referentes ao período entre 31/10 e 06/11 e foram levantados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O órgão faz, regularmente, levantamentos de preços dos combustíveis - gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel, etanol hidratado, GLP e GNV - em todo o Brasil para acompanhar os preços praticados por revendedores. É o que explica o superintendente de Defesa da Concorrência da ANP, Bruno Caselli, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe! 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Caselli -11-11-21.mp3

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