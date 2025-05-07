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Novo Papa

Como funciona o Conclave? Entenda!

Ouça entrevista com o padre Anderson Teixeira, Pároco da Igreja Santa Rita de Cássia, em Vila Velha

Publicado em 07 de Maio de 2025 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 mai 2025 às 11:10
Cardeais brasileiros chegam à Casa Santa Marta, no Vaticano, na véspera do conclave que escolherá o próximo papa
Cardeais brasileiros chegam à Casa Santa Marta, no Vaticano, na véspera do conclave que escolherá o próximo papa Crédito: Divulgação/Pontifício Colégio Pio Brasileiro
O conclave que vai eleger o sucessor do papa Francisco começou nesta quarta-feira (7), no Vaticano. A expectativa é que a votação dure de dois a três dias, segundo cardeais que participarão da eleição. Durante o conclave, os 133 cardeais eleitores ficam isolados na chamada "zona de conclave", dentro do Vaticano e juram segredo absoluto sobre o processo. As votações são realizadas na Capela Sistina. Para ser eleito, são necessários dois terços dos votos do Colégio de Eleitores. A votação é secreta e as cédulas são queimadas após a contagem. Em um cenário com 133 cardeais, serão necessários ao menos 89 votos para vencer a votação. Em entrevista à CBN Vitória, o padre Anderson Teixeira, Pároco da Igreja Santa Rita de Cássia, Vila Velha, formado em Direito Canônico e que atua no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Vitória, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Padre Anderson Teixeira - 07-05-25.mp3

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