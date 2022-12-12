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Como funciona e quem pode receber o auxílio para vítimas da chuva no ES

Quem explica é a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 11:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 dez 2022 às 11:11
Chuva: terreno alagado em Novo Horizonte, Cariacica
Chuva: terreno alagado em Novo Horizonte, Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Foi aprovado na última semana, o projeto do governo do Espírito Santo que reedita o "Cartão Reconstrução ES" e dá uma ajuda financeira de R$ 3 mil para as vítimas da chuva no estado. O benefício, criado em 2014, em caráter emergencial, autoriza o Estado a dar assistência à população atingida pelas chuvas. Após a aprovação, por meio do benefício, famílias de baixa renda, incluídas no Cadastro Único do Governo Federal, estarão aptas a receberem os R$ 3 mil para comprar o que for preciso para reconstruir suas vidas. O valor recebido no cartão poderá ser gasto para compra de material de construção, móveis e eletrodomésticos para substituir os objetos perdidos para a chuva, assim como para alimentos, roupas ou outros itens que as famílias considerarem necessários. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, detalha o auxílio. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Cyntia Figueira Grillo - 12-12-22.mp3

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