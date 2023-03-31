Como funciona a isenção para aposentados com mais de 65 anos?

Aposentados e pensionistas maiores de 65 anos precisam declarar o Imposto de Renda 2023, caso se enquadrem nas situações obrigatórias, como ter tido renda superior a R$ 1.903,98 no ano passado. Mas é importante lembrar que há um bônus na isenção que vale para rendimentos provenientes da Previdência Social. Nesta edição do CBN Imposto de Renda, a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Tasso, fala sobre o assunto e ensina também a declarar consórcio.