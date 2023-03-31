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CBN Imposto de Renda

Como funciona a isenção para aposentados com mais de 65 anos?

Ouça as dicas com a  a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Carla Tasso

Publicado em 31 de Março de 2023 às 10:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 mar 2023 às 10:47
É hora de fazer a declaração do Imposto de Renda 2022
É hora de fazer a declaração do Imposto de Renda 2022 Crédito: Pixabay
Aposentados e pensionistas maiores de 65 anos precisam declarar o Imposto de Renda 2023, caso se enquadrem nas situações obrigatórias, como ter tido renda superior a R$ 1.903,98 no ano passado. Mas é importante lembrar que há um bônus na isenção que vale para rendimentos provenientes da Previdência Social. Nesta edição do CBN Imposto de Renda, a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Tasso, fala sobre o assunto e ensina também a declarar consórcio. 
CBN Imposto de Renda 2023 - Carla Tasso - 31-03-23.mp3

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