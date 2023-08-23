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Saúde

Como funciona a fila de transplantes de coração no país

Quem explica é o médico Melchior Luiz Lima, cirurgião cardiovascular e especialista em transplantes

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 ago 2023 às 11:55
Coma, batimentos, coração
batimentos, coração Crédito: Pixabay
O apresentador Fausto Silva terá de passar por um transplante cardíaco, por conta do agravamento de um caso de insuficiência cardíaca. Faustão foi incluído, portanto na fila de transplantes de órgãos, que é gerenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Mais de 65 mil pessoas estão na fila de transplante de órgãos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O número é um dos maiores dos últimos 25 anos. Destas, 386 estão atualmente à espera de um coração, de acordo com a última atualização no site do Sistema Nacional de Transplantes (SNT). 
No Estado, a Secretaria da Saúde (Sesa) esclarece que são realizados transplantes de coração, fígado, rim, córnea/esclera, medula óssea autólogo e medula óssea aparentado e não aparentado. Em relação a fila de espera, até o dia 21/08/2023, duas pessoas aguardavam por um transplante de coração, 13 por transplante de fígado, 994 para rim e 967 para córneas. Em entrevista à CBN Vitória, o médico Melchior Luiz Lima, cirurgião cardiovascular e especialista em transplantes, detalha como funciona o processo. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Melchior Luiz Lima - 23-08-23
DADOS SOBRE TRANSPLANTE DE CORAÇÃO NO ES:
Em 2023, foram captados cinco corações no âmbito estadual, sendo quatro deles disponibilizados para a Central Nacional e um transplante realizado no Espírito Santo. Em 2022, foram realizados 03 transplantes de coração no Estado.
Como funciona a fila para transplantes no Brasil? No Brasil, a fila para transplantes de órgãos em geral é única. Ela vale tanto para pacientes do sistema público de saúde quanto privado e é organizada de acordo com a gravidade do caso, tempo de espera e tipagem sanguínea. Atualmente, mais de 65 mil pessoas aguardam um órgão na fila, segundo dados do Ministério da Saúde. 

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