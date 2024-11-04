Como funciona a eleição presidencial nos EUA? Qual a diferença para o Brasil?

Milhões de americanos vão às urnas nesta terça-feira, dia 5 de novembro, escolher quem será o 47º presidente dos Estados Unidos: a vice-presidente democrata Kamala Harris ou o ex-presidente republicano Donald Trump. Mais de 55 milhões de cidadãos americanos já registraram seu voto antecipadamente este ano, segundo dados atualizados do Election Lab da Universidade da Flórida. Diferentemente do Brasil, em que o candidato mais votado pelos eleitores vence, os EUA adotam um esquema de votação diferente, conhecido como Colégio Eleitoral.