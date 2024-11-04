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Como funciona a eleição presidencial nos EUA? Qual a diferença para o Brasil?

Ouça entrevista com o advogado especialista em Direito Eleitoral, Helio Maldonado

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 11:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 nov 2024 às 11:16
(BBC) Kamala Harris ou Donald Trump? Especialistas explicam o que está em jogo nas eleições de 5 de novembro
(BBC) Kamala Harris ou Donald Trump? Especialistas explicam o que está em jogo nas eleições de 5 de novembro Crédito: Reuters
Milhões de americanos vão às urnas nesta terça-feira, dia 5 de novembro, escolher quem será o 47º presidente dos Estados Unidos: a vice-presidente democrata Kamala Harris ou o ex-presidente republicano Donald Trump. Mais de 55 milhões de cidadãos americanos já registraram seu voto antecipadamente este ano, segundo dados atualizados do Election Lab da Universidade da Flórida. Diferentemente do Brasil, em que o candidato mais votado pelos eleitores vence, os EUA adotam um esquema de votação diferente, conhecido como Colégio Eleitoral. 
Em entrevista à CBN Vitória, o advogado especialista em Direito Eleitoral, Helio Maldonado, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Helio Maldonado - 04-11-24.mp3

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