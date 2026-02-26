Como foi o trabalho de resgate do irmãos que ficaram 60 horas perdidos no Pico da Bandeira

O desfecho de um drama que mobilizou as equipes de socorro do Espírito Santo e de Minas Gerais trouxe, finalmente, alívio na tarde desta quarta-feira (25). Os irmãos Jonatan Peixoto Ribeiro, de 24 anos, e Juliana Peixoto Ribeiro, de 27, foram encontrados vivos após passarem cerca de 60 horas desaparecidos na região do Pico da Bandeira. Foram quase três dias enfrentando o frio, chuva e terreno íngreme, até serem localizados no distrito de Santa Marta, em Ibitirama. Uma operação complexa que envolveu bombeiros, guias e até drones com câmeras térmicas.