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Caparaó

Como foi o trabalho de resgate do irmãos que ficaram 60 horas perdidos no Pico da Bandeira

Ouça entrevista com o capitão do Corpo de Bombeiros, Daniel Scardini Siquara

Publicado em 26 de Fevereiro de 2026 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 fev 2026 às 11:55
Pico da Bandeira
Pico da Bandeira Crédito: Parque do Caparaó/Divulgação
O desfecho de um drama que mobilizou as equipes de socorro do Espírito Santo e de Minas Gerais trouxe, finalmente, alívio na tarde desta quarta-feira (25). Os irmãos Jonatan Peixoto Ribeiro, de 24 anos, e Juliana Peixoto Ribeiro, de 27, foram encontrados vivos após passarem cerca de 60 horas desaparecidos na região do Pico da Bandeira. Foram quase três dias enfrentando o frio, chuva e terreno íngreme, até serem localizados no distrito de Santa Marta, em Ibitirama. Uma operação complexa que envolveu bombeiros, guias e até drones com câmeras térmicas. 
O capitão do Corpo de Bombeiros, Daniel Scardini Siquara, comandante da 2ª Cia do 3º BBM, unidade sediada em Guaçuí, detalha como foi esse resgate e, principalmente, alerta sobre os riscos de trilhas em grandes altitudes sem a devida preparação. 
CBN - Entrevista Fernada Queiroz - Capitão Scardini – 26-02-26.mp3

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