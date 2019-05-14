Como ficará o Imposto de Renda se tabela for corrigida pela inflação?

Em entrevista concedida neste final de semana, o presidente Jair Bolsonaro disse que orientou o ministro da Economia, Paulo Guedes, a corrigir a tabela do Imposto de Renda (IR), no mínimo, pela inflação prevista para o ano que vem. Durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro defendeu isenção do imposto para quem ganha até cinco salários mínimos.

Pela tabela atualmente em vigor, estão isentos do IR os contribuintes que recebem por mês até R$ 1.903,98, descontada a contribuição previdenciária.A partir desse valor, o imposto retido na fonte é calculado com base em alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5% sobre o valor dos rendimentos. Hoje, a alíquota de 27,5% é a mesma para todos os contribuintes que recebem mais de R$ 4.664,68.

Segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional), a falta de correção na tabela prejudica principalmente os contribuintes de menor renda, que poderiam estar na faixa de isenção, mas são tributados em 7,5% por causa da defasagem. Também é destacado que as poucas correções concedidas não foram suficientes para compensar as perdas da renda com a inflação. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Diretor do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional), Luiz Benedito, detalha o assunto. Confira!