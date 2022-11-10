Como ficam as aulas em escolas do ES em dias de jogos do Brasil

Copa do Mundo, Brasil Crédito: Pixabay

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2022, em 20 de novembro, escolas públicas e particulares do Espírito Santo já se organizam sobre a liberação de alunos e funcionários para acompanharem o campeonato. Nas escolas particulares, segundo o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo (Sinepe-ES), cada unidade de ensino poderá decidir como proceder.

O Sinepe-ES sugeriu às instituições que, se possível, liberem os colaboradores com uma hora de antecedência, para que possam assistir aos jogos e/ou prover atividades lúdicas com os alunos que estiverem no ambiente escolar. Ainda nos dias dos jogos do Brasil, as instituições foram orientadas a não realizar aplicação de provas e novas atividades que possam prejudicar os alunos. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Sinepe-ES, Bruno Loyola Del Caro, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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Escolas municipais. Em Vitória, as aulas no matutino serão mantidas. Quando os jogos do Brasil na Copa do Mundo ocorrerem em dias letivos e no horário das 13 horas, não haverá aulas para o turno vespertino. Já nos dias em que os jogos ocorrerem às 16 horas, os estudantes e servidores serão dispensados às 15 horas. Na educação de Jovens e Adultos (EJA), não haverá aulas nesses dias. Segundo a Secretaria de Educação de Vitória (Seme), as aulas desses dias serão repostas de forma remota, por meio da plataforma Aprende Vix, priorizando o uso dos tablets no Ensino Fundamental e na EJA. Na Educação Infantil, a orientação é priorizar as atividades impressas. Em Vila Velha, cada escola municipal terá autonomia para decidir sobre a liberação ou não dos estudantes nos dias que os jogos do Brasil acontecerão às 13h, assim como definir sobre a reposição do dia letivo. Já nos dias em que os jogos acontecerem às 16h, os estudantes serão dispensados às 15h30.

Na Serra, a Secretaria de Educação Municipal informou que devido às datas dos jogos do Brasil terem sido divulgadas após elaboração do calendário anual escolar, foram apresentadas algumas opções para as unidades de ensino quanto à condução das atividades escolares nos dias de jogos da Seleção Brasileira. Caberá à direção, conselho da escola e equipe pedagógica a identificação de alternativa que melhor atenda às especificidades daquela unidade. “Entre as opções estão liberação dos alunos com reposição do dia letivo e realização de evento dentro da escola com agrupamento dos alunos para assistirem aos jogos. No momento, as escolas já enviaram suas propostas à Gerência de Assessoramento e Controle de Fluxo Escolar (GEAF), que está realizando a análise.” Em Cariacica, a secretaria Municipal de Educação informou que no dia 28/11, em que o jogo do Brasil começa às 13 horas, não haverá aula. "Nos dois dias que os jogos começarem às 16 horas os alunos serão liberados um pouco antes. As aulas serão compensadas com as atividades não-presenciais pela televisão, por meio dos canais que transmitem o "Dever em Casa na TV", assegurando o cumprimento dos dias letivos previstos no calendário escolar."

Escolas estaduais do Espírito Santo: A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que os dias em que ocorrerão os jogos do Brasil serão considerados letivos na rede pública. Isso significa que, a critério de cada instituição, após entendimento com a regional de educação, há algumas opções: manter as atividades no dia, repor em data anterior à disputa ou aplicar atividades remotas.

Dias de jogos:

- Dia 24 de novembro, quinta-feira, quando o Brasil enfrentará a Sérvia, às 16h

- Dia 28 de novembro, segunda-feira, data em que o Brasil enfrentará a Suíça, às 13h