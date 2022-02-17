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Não é feriado

Como fica o funcionamento do comércio no Carnaval?

Quem explica é João Elvécio Faé, vice-presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 12:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 fev 2022 às 12:29
Compras, comércio, descontos
Ação promete descontos no comércio Crédito: Freepik
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) esclarece aos empresários do setor que Carnaval não é feriado e não existe horário determinado pelo Poder Público Municipal para o funcionamento do comércio. Ele é livre para funcionar. Portanto, o comércio está autorizado a abrir nos dias de Carnaval, visto que essa data é apenas tradição e não se enquadra como feriado, exceto se estiver previsto em lei federal, estadual ou municipal. Quem explica detalhes deste comunicado é João Elvécio Faé, vice-presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), em entrevista à CBN Vitória. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - João Elvécio Faé - 17-02-22

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