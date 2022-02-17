Como fica o funcionamento do comércio no Carnaval?

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) esclarece aos empresários do setor que Carnaval não é feriado e não existe horário determinado pelo Poder Público Municipal para o funcionamento do comércio. Ele é livre para funcionar. Portanto, o comércio está autorizado a abrir nos dias de Carnaval, visto que essa data é apenas tradição e não se enquadra como feriado, exceto se estiver previsto em lei federal, estadual ou municipal. Quem explica detalhes deste comunicado é João Elvécio Faé, vice-presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), em entrevista à CBN Vitória.