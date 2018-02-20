Como fica a Reforma da Previdência após a intervenção federal?

Na noite desta última segunda-feira (19), a Câmara dos Deputados votou favorável a intervenção federal no Rio de Janeiro. A aprovação tem que passar pelo Senado, que segundo o presidente da Casa, Eunício Oliveira, pode se reunir ainda nesta terça-feira. A medida pode impactar em diversos setores do País, inclusive na votação da Reforma da Previdência, que deve ser adiada. Confira nesta edição do CBN Cotidiano uma entrevista com a Doutora em Economia e professora da Fucape, Arilda Teixeira, que analisa a situação econômica do Brasil caso a intervenção seja confirmada. Acompanhe!