Como fazer um currículo impecável e impressionar os contratantes?

O currículo é o primeiro contato do candidato com a empresa: é o cartão de visitas. Nele, estarão presentes as experiências do profissional que o ajudarão a alcançar a tão sonhada contratação mas, muitas vezes, erros são cometidos no preparo desse documento. Informações muito superficiais ou profundas demais são deslizes comuns. Afinal, o que um currículo precisa ter para ser considerado impecável? É sobre esse assunto que conversei com Neidy Christo, vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Espírito Santo (ABRH-ES). Acompanhe a entrevista!