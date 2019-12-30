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Como fazer um currículo impecável e impressionar os contratantes?

Saiba o que um currículo precisa ter para ser considerado impecável

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 09:04

Publicado em 

30 dez 2019 às 09:04
Currículo Crédito: Pixabay
O currículo é o primeiro contato do candidato com a empresa: é o cartão de visitas. Nele, estarão presentes as experiências do profissional que o ajudarão a alcançar a tão sonhada contratação mas, muitas vezes, erros são cometidos no preparo desse documento. Informações muito superficiais ou profundas demais são deslizes comuns. Afinal, o que um currículo precisa ter para ser considerado impecável? É sobre esse assunto que conversei com Neidy Christo, vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Espírito Santo (ABRH-ES). Acompanhe a entrevista!
Entrevista - Gabriela Martins - Neide Christo - 18.39s - 30-12-19.mp3

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