Como fazer trilhas com segurança: as dicas de um trilheiro e dos Bombeiros

Na última segunda-feira (21), quatro turistas, em visita ao Espírito Santo, ficaram perdidos enquanto subiam o Morro do Moreno, em Vila Velha. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e por volta das 20h, foram resgatados. Poder passar um tempo imerso na natureza pode ser algo maravilhoso e trazer uma série de benefícios para a saúde do corpo e da mente. Mas, como mostrou o episódio, fazer uma trilha não é simplesmente colocar uma roupa, pegar a garrafinha de água e "se jogar" na mata.