Como fazer trilhas com segurança: as dicas de um trilheiro e dos Bombeiros

Na última segunda-feira (21), quatro turistas, em visita ao Espírito Santo, ficaram perdidos enquanto subiam o Morro do Moreno, em Vila Velha. O Corpo de Bombeiros foi acionado, e por volta das 20h, foram resgatados. Poder passar um tempo imerso na natureza pode ser algo maravilhoso e trazer uma série de benefícios para a saúde do corpo e da mente. Mas, como mostrou o episódio, fazer uma trilha não é simplesmente colocar uma roupa, pegar a garrafinha de água e "se jogar" na mata.
É necessário ter conhecimento de uma série de itens básicos para fazer a trilha com segurança e sem se perder. Nesta conversa você acompanha as orientações de quem faz trilha e também de quem ajuda nos resgates. Os convidados são o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, e com o organizador de trilhas Junior Nass, presidente e fundador da ONG Guardiões do Mestre Álvaro. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Scharlyston Paiva e Junior Nass - 26-06-21.mp3