Como fazer seu filho comer alimentos saudáveis?

O que pais e cuidadores precisam saber sobre como incentivar a alimentação saudável das crianças. Em entrevista à CBN Vitória, a médica nutróloga infantil, Tania Mara Perini, alerta que esta conscientização precisa começar o mais cedo possível.

Tudo começa com uma alimentação salutar durante a gravidez. Os sabores da dieta da mãe afetam o bebê ainda no útero. Então, se a mãe tem uma dieta saudável, o feto é exposto a esses sabores. Ouça a entrevista na íntegra de como melhorar a relação do seu filho com a comida.