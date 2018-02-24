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VIDA SAUDÁVEL

Como fazer seu filho comer alimentos saudáveis?

O aprendizado começa ainda na gestação, alerta nutróloga

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 fev 2018 às 11:34
O que pais e cuidadores precisam saber sobre como incentivar a alimentação saudável das crianças. Em entrevista à CBN Vitória, a médica nutróloga infantil, Tania Mara Perini, alerta que esta conscientização precisa começar o mais cedo possível. 
Entrevista - Fernanda Queiroz- Dra. Tânia Mara Perini - 24-02-18
 
Tudo começa com uma alimentação salutar durante a gravidez. Os sabores da dieta da mãe afetam o bebê ainda no útero. Então, se a mãe tem uma dieta saudável, o feto é exposto a esses sabores. Ouça a entrevista na íntegra de como melhorar a relação do seu filho com a comida. 
 

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