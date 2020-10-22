Como fazer a limpeza correta de superfícies segundo normas da ABNT

A pandemia de covid-19 determinou uma nova rotina para as pessoas dentro de casa, em ambientes de trabalho e locais públicos. Algumas precauções podem fazer uma grande diferença para evitar o contágio pelo corona vírus e outros agentes causadores de infecções. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) acaba de publicar uma Prática Recomendada sobre higienização e antissepsia das mãos e limpeza e desinfecção de superfícies.
O documento fornece informações práticas para higienização e antissepsia das mãos, assim como limpeza e desinfecção de superfícies, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infecciosas. Também traz recomendações sobre limpeza e desinfecção doméstica para famílias em situações de epidemias ou pandemias, como a causada pelo vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19. Quem traz os detalhes em entrevista à CBN Vitória é Mario William Esper, presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Mario William Esper - 22-10-20