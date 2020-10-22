Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COVID-19

Como fazer a limpeza correta de superfícies segundo normas da ABNT

Quem traz os detalhes em entrevista à CBN Vitória é Mario William Esper, presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 out 2020 às 11:44
A pandemia de covid-19 determinou uma nova rotina para as pessoas dentro de casa, em ambientes de trabalho e locais públicos. Algumas precauções podem fazer uma grande diferença para evitar o contágio pelo corona vírus e outros agentes causadores de infecções. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) acaba de publicar uma Prática Recomendada sobre higienização e antissepsia das mãos e limpeza e desinfecção de superfícies.
O documento fornece informações práticas para higienização e antissepsia das mãos, assim como limpeza e desinfecção de superfícies, com o objetivo de evitar a transmissão de doenças infecciosas. Também traz recomendações sobre limpeza e desinfecção doméstica para famílias em situações de epidemias ou pandemias, como a causada pelo vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19. Quem traz os detalhes em entrevista à CBN Vitória é Mario William Esper, presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Mario William Esper - 22-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados