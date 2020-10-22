Como fazer a limpeza correta de superfícies segundo normas da ABNT

A pandemia de covid-19 determinou uma nova rotina para as pessoas dentro de casa, em ambientes de trabalho e locais públicos. Algumas precauções podem fazer uma grande diferença para evitar o contágio pelo corona vírus e outros agentes causadores de infecções. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) acaba de publicar uma Prática Recomendada sobre higienização e antissepsia das mãos e limpeza e desinfecção de superfícies.