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Como evitar golpes de aluguel de temporada? Ouça dicas!

Ouça entrevista com a titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, Rosane Cysneiros

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 10:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 dez 2024 às 10:42
viajar, aluguel, aluguel por temporada, viagem, airbnb
Locação via aplicativos Crédito: Shutterstock
Durante as férias de final e começo de ano, é comum que turistas optem por alugar casas e apartamentos de temporada para curtir os dias de descanso. Ao mesmo tempo, golpistas aproveitam a alta demanda para aplicar golpes, como falsos anúncios e cobrança antecipada sem garantia do serviço. Em entrevista à CBN Vitória, a titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, Rosane Cysneiros, dá dicas para garantir uma experiencia tranquila e segura no aluguel de temporada. Ouça a conversa completa! 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rosane Cysneiros - 03-12- 24.mp3

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