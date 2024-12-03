Como evitar golpes de aluguel de temporada? Ouça dicas!

Durante as férias de final e começo de ano, é comum que turistas optem por alugar casas e apartamentos de temporada para curtir os dias de descanso. Ao mesmo tempo, golpistas aproveitam a alta demanda para aplicar golpes, como falsos anúncios e cobrança antecipada sem garantia do serviço. Em entrevista à CBN Vitória, a titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, Rosane Cysneiros, dá dicas para garantir uma experiencia tranquila e segura no aluguel de temporada. Ouça a conversa completa!