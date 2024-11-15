Como era o ES à época da Proclamação da República? Historiador faz viagem no tempo!

Nesta sexta-feira (15), o Brasil celebra o feriado de Proclamação da República. Desde 1949, o feriado de 15 de novembro é nacional, regulamentado pela Lei Federal 662, do presidente Eurico Gaspar Dutra. À época, data a história, militares do exército retiraram Dom Pedro II do trono, marcando o fim da monarquia no país. No centro do Rio de Janeiro, o marechal Deodoro da Fonseca se juntou a tropas de rebelados e depôs o gabinete do imperador. No dia seguinte, Dom Pedro II partiu com a família em exílio para a Europa. E no Espírito Santo? O que acontecia no território capixaba em 1.889? Em entrevista à CBN Vitória, o comentarista e Doutor em História, Rafael Simões, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!