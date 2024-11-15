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Não é só um feriado... É história!

Como era o ES à época da Proclamação da República? Historiador faz viagem no tempo!

Exército retirou D. Pedro II do trono, marcando o fim da monarquia no país. Rafael Simões conta como esse fato impactou o nosso Estado

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 12:41

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

15 nov 2024 às 12:41
Pintada em 1893, por Benedito Calixto, o quadro
Pintada em 1893, por Benedito Calixto, o quadro "Proclamação da República" encena o cerco feito por Marechal Deodoro ao Visconde de Ouro Preto Crédito: Benedito Calixto/Domínio Público
Nesta sexta-feira (15), o Brasil celebra o feriado de Proclamação da República. Desde 1949, o feriado de 15 de novembro é nacional, regulamentado pela Lei Federal 662, do presidente Eurico Gaspar Dutra. À época, data a história, militares do exército retiraram Dom Pedro II do trono, marcando o fim da monarquia no país. No centro do Rio de Janeiro, o marechal Deodoro da Fonseca se juntou a tropas de rebelados e depôs o gabinete do imperador. No dia seguinte, Dom Pedro II partiu com a família em exílio para a Europa. E no Espírito Santo? O que acontecia no território capixaba em 1.889? Em entrevista à CBN Vitória, o comentarista e Doutor em História, Rafael Simões, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista CBN Vitória – Dr. Rafael Simões, Doutor em História – 22.53s – 15-11-24.mp3

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