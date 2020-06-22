Como empresas estão se preparando para volta ao ambiente de trabalho

Como empresas estão se preparando para voltar ao escritório após quarentena? Sem dúvida alguma haverá um novo arranjo para proporcionar um ambiente mais seguro para todos. A necessidade de adaptação já faz com que empresas repensem os conceitos, que devem ter mais espaço entre os trabalhadores, janelas abertas e atenção total na higiene.
Se, por um lado, algumas companhias devem voltar ao trabalho presencial, do outro, algumas delas pretendem ampliar o teletrabalho. Em entrevista nesta segunda-feira (22) à CBN Vitória, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), Valério Soares Heringer, fala sobre como deve ocorrer esta retomada.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Valério Heringer - 22-06-20