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Como empresas estão se preparando para volta ao ambiente de trabalho

Ouça entrevista com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), Valério Soares Heringer

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 10:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 jun 2020 às 10:36
Como empresas estão se preparando para voltar ao escritório após quarentena? Sem dúvida alguma haverá um novo arranjo para proporcionar um ambiente mais seguro para todos. A necessidade de adaptação já faz com que empresas repensem os conceitos, que devem ter mais espaço entre os trabalhadores, janelas abertas e atenção total na higiene.
Se, por um lado, algumas companhias devem voltar ao trabalho presencial, do outro, algumas delas pretendem ampliar o teletrabalho. Em entrevista nesta segunda-feira (22) à CBN Vitória, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), Valério Soares Heringer, fala sobre como deve ocorrer esta retomada.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Valério Heringer - 22-06-20

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