O ar-condicionado modelo split é mais moderno e silencioso do que o de janela, mas é preciso ter estrutura externa para instalá-lo

Para amenizar as altas temperaturas do verão no nosso país tropical, nada melhor do que um ar-condicionado. O uso do eletrodoméstico, porém, pode pesar no bolso do consumidor, por conta da energia consumida pelo aparelho. Em entrevista à CBN Vitória, o assessor de Engenharia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Igor Dadalto, dá dicas de como economizar energia, mesmo utilizando o ar-condicionado. Acompanhe!