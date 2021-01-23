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Como economizar energia mesmo utilizando o ar-condicionado

O assessor do Crea-ES, Igor Dadalto, explica como amenizar as altas temperaturas do verão no nosso país tropical sem pesar tanto o bolso

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 09:18

Publicado em 

23 jan 2021 às 09:18
O ar-condicionado modelo split é mais moderno e silencioso do que o de janela, mas é preciso ter estrutura externa para instalá-lo Crédito: Freepik
Para amenizar as altas temperaturas do verão no nosso país tropical, nada melhor do que um ar-condicionado. O uso do eletrodoméstico, porém, pode pesar no bolso do consumidor, por conta da energia consumida pelo aparelho. Em entrevista à CBN Vitória, o assessor de Engenharia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Igor Dadalto, dá dicas de como economizar energia, mesmo utilizando o ar-condicionado. Acompanhe!
Entrevista - Patricia Vallim - Igor Dadalto - 18.25s - 23-01-21.mp3

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