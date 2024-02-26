Como é ter anafilaxia e viver com uma reação alérgica grave?

Desencadeadas pelo contato do sistema imunológico com organismos e substâncias variadas, as alergias podem se manifestar de diferentes maneiras, com alterações na pele, incômodos no sistema respiratório e, em casos mais graves, com taquicardia e até a morte. É o caso da anafilaxia, reação alérgica grave e potencialmente fatal, que faz parte da vida do professor capixaba Lucas Gonçalves desde a infância. Em entrevista à CBN Vitória, Lucas Gonçalves Dias conta como foi o processo até o diagnóstico. Acompanhando o bate-papo, o médico alergista José Carlos Perini explica quais as causas e riscos da reação alérgica grave. Ouça a conversa completa!