Como é ser mulher bombeira? Conheça a história da tenente Carla

Nesta segunda-feira (08), o dia é das mulheres! E nesta edição do CBN Vitória, nossa entrevistada é com a tenente Carla Andresa, do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES). O assunto? As histórias de resgates, aqui no Espírito Santo, feito por elas, as mulheres bombeiras. O dia é ainda mais especial porque, pela primeira vez, as equipes de emergência do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros serão formadas 100% por mulheres. Como é ser mulher bombeira? Acompanhe!