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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Como é ser mulher bombeira? Conheça a história da tenente Carla

E pela primeira vez as equipes de emergência do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros serão formadas 100% por mulheres nesta segunda-feira (08)

Publicado em 08 de Março de 2021 às 11:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mar 2021 às 11:06
Nesta segunda-feira (08), o dia é das mulheres! E nesta edição do CBN Vitória, nossa entrevistada é com a tenente Carla Andresa, do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES). O assunto? As histórias de resgates, aqui no Espírito Santo, feito por elas, as mulheres bombeiras. O dia é ainda mais especial porque, pela primeira vez, as equipes de emergência do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros serão formadas 100% por mulheres. Como é ser mulher bombeira? Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carla Andressa - 08-03-21

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