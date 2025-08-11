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Segurança

Como é o treinamento para reconhecer sinais de violência em ligações no 190?

Ouça entrevista com o major Rony Natale, coordenador do teleatendimento do Ciodes

Publicado em 11 de Agosto de 2025 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 ago 2025 às 11:12
Operadora do Ciodes
Operadora do Ciodes Crédito: Sesp/Divulgação
Na última semana foi destaque a notícia que uma mulher vítima de violência doméstica foi socorrida pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul após ligar para o 190 e pedir uma "dipirona". Ao entender que o termo "dipirona" indicava perigo, o policial passou a fazer perguntas codificadas para saber quem era o agressor e o nível da violência. Também, recentemente, foi destaque a notícia de uma mulher que simulou pedir uma pizza para denunciar violência doméstica à polícia em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Ela fez uma ligação para o número 190. Em entrevista à CBN Vitória, o major Rony Natale, coordenador do teleatendimento do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) no Espírito Santo, explica como é o treinamento para o reconhecer sinais de violência em ligações no 190 no Estado. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - MAJOR RONY NATALE - 11-08-25

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