Como é o treinamento para reconhecer sinais de violência em ligações no 190?

Na última semana foi destaque a notícia que uma mulher vítima de violência doméstica foi socorrida pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul após ligar para o 190 e pedir uma "dipirona". Ao entender que o termo "dipirona" indicava perigo, o policial passou a fazer perguntas codificadas para saber quem era o agressor e o nível da violência. Também, recentemente, foi destaque a notícia de uma mulher que simulou pedir uma pizza para denunciar violência doméstica à polícia em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Ela fez uma ligação para o número 190. Em entrevista à CBN Vitória, o major Rony Natale, coordenador do teleatendimento do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) no Espírito Santo, explica como é o treinamento para o reconhecer sinais de violência em ligações no 190 no Estado. Ouça a conversa completa!