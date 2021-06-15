Como é o trabalho da capixaba que monitora a cheia no Amazonas

O Rio Negro, no Amazonas, registrou a maior cheia da série histórica, que começou em 1902. Permaneceu no nível de 30 metros por nove dias consecutivos - de 05 a 14 de junho. Quem faz esse monitoramentos dos rios amazonenses é uma capixaba natural de Guaçuí. Luna Gripp é engenheira hidróloga, pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) e uma das responsáveis pelo Sistema de Alerta Hidrológico da Amazônia Ocidental. À CBN Vitória, ela conta como é seu trabalho no monitoramento do nível das chuvas e dos rios da região amazônica. Acompanhe!