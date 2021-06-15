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Como é o trabalho da capixaba que monitora a cheia no Amazonas

Luna Gripp é natural de Guaçuí, engenheira hidróloga e pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM)

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 jun 2021 às 11:38
Encontro das águas dos rios Negro e Solimões, em Manaus
Encontro das águas dos rios Negro e Solimões, em Manaus Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Rio Negro, no Amazonas, registrou a maior cheia da série histórica, que começou em 1902. Permaneceu no nível de 30 metros por nove dias consecutivos - de 05 a 14 de junho. Quem faz esse monitoramentos dos rios amazonenses é uma capixaba natural de Guaçuí. Luna Gripp é engenheira hidróloga, pesquisadora do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) e uma das responsáveis pelo Sistema de Alerta Hidrológico da Amazônia Ocidental. À CBN Vitória, ela conta como é seu trabalho no monitoramento do nível das chuvas e dos rios da região amazônica. Acompanhe!
Luna aponta que seu trabalho é gerar e difundir conhecimento científico na parte de hidrologia, ou seja, é operar e acompanhar o nível dos rios e das chuvas da região e informar para a população, órgãos competentes e imprensa. Todos os dias, ela recebe os dados das estações de medição da Amazônia e prepara boletins semanais sobre os níveis de chuva e cheia dos rios. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luna Gripp - 15-06-21.mp3

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