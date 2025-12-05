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Alagamentos

Como é o plano de contingência de Vila Velha para a chuva? Defesa Civil explica!

Ouça entrevista com o secretário de Proteção e Defesa Civil de Vila Velha, coronel Marcelo D’Isep

Publicado em 05 de Dezembro de 2025 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 dez 2025 às 11:26
Alagamento
Chuva alaga Bairro Nova América em Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva
Fim de ano é o período em que as chuvas fortes voltam a trazer transtornos para as cidades capixabas. E o que preveem os planos de contingência elaborados pelos municípios para que as ações possam minimizar os impactos à população? No início desta semana, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Vila Velha apresentou na Câmara Municipal o Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil (PMPDEC), apontando cenários de riscos de alagamento ou de deslizamento de terra e como o órgão se prepara para enfrentar as consequências das chuvas.
O documento explica qual é o papel da Defesa Civil, traz registros de desastres que marcaram a história do município, diz como funciona o monitoramento e o sistema de alerta, procedimentos operacionais, coordenação e atribuições de outros órgãos envolvidos. Quem explica como esse plano funciona na prática é o secretário de Proteção e Defesa Civil de Vila Velha, coronel Marcelo D’Isep. Ouça a entrevista!
CBN - Entrevista Fernanda - cel Marcelo D’Isep - 05-12-25.mp3

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