Como é o plano de contingência de Vila Velha para a chuva? Defesa Civil explica!

Fim de ano é o período em que as chuvas fortes voltam a trazer transtornos para as cidades capixabas. E o que preveem os planos de contingência elaborados pelos municípios para que as ações possam minimizar os impactos à população? No início desta semana, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura de Vila Velha apresentou na Câmara Municipal o Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil (PMPDEC), apontando cenários de riscos de alagamento ou de deslizamento de terra e como o órgão se prepara para enfrentar as consequências das chuvas.