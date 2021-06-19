Como é o planejamento para a temporada capixaba de baleias e o avistamento crescente no ES

Elas já estão entre nós! A temporada das baleias-jubarte já começou nas águas capixabas. Em 27 de maio, foi feita a expedição inaugural de pesquisa do projeto Amigos da Jubarte e já foi possível avistar os animais. No Espírito Santo, as baleias jubarte são encontradas entre junho e novembro, período em que elas vêm ao Estado para se reproduzirem. Ao todo, são cerca de 9 mil exemplares que visitam o litoral brasileiro anualmente. Cada uma pode pesar cerca de 40 toneladas e ter mais de 16 metros de comprimento. À CBN Vitória, o coordenador do projeto Amigos da Jubarte e Jubarte.Lab, Thiago Ferrari, falou sobre a temporada deste ano.