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Jubartes já foram vistas!

Como é o planejamento para a temporada capixaba de baleias e o avistamento crescente no ES

O entrevistado é o coordenador do Projeto Amigos da Jubarte e Jubarte.Lab, Thiago Ferrari

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 12:45

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 jun 2021 às 12:45
Temporada das baleias-jubarte no Espírito Santo já começou
Temporada das baleias-jubarte no Espírito Santo já começou Crédito: Leonardo Merçon/Amigos da Jubarte
Elas já estão entre nós! A temporada das baleias-jubarte já começou nas águas capixabas. Em 27 de maio, foi feita a expedição inaugural de pesquisa do projeto Amigos da Jubarte e já foi possível avistar os animais. No Espírito Santo, as baleias jubarte são encontradas entre junho e novembro, período em que elas vêm ao Estado para se reproduzirem. Ao todo, são cerca de 9 mil exemplares que visitam o litoral brasileiro anualmente. Cada uma pode pesar cerca de 40 toneladas e ter mais de 16 metros de comprimento. À CBN Vitória, o coordenador do projeto Amigos da Jubarte e Jubarte.Lab, Thiago Ferrari, falou sobre a temporada deste ano.
Fabio Botacin entrevista Thiago Ferrari - 19/06/2021

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