Como é medida a balneabilidade das praias? Entenda!

No verão, tradicionalmente, os dias são de sol, calor e praias cheias. Mas é necessário ter atenção quando se frequenta esses locais, principalmente em relação à água do mar. As praias são consideradas impróprias quando análises mostram alta contaminação por coliformes ou outras bactérias, despejo de resíduos ou alta concentração de algas que possam oferecer risco à saúde. O local é interditado por decisão de órgão ambiental, geralmente quando o problema apresenta nível crítico. Com isso, o acesso é proibido para proteger os banhistas.