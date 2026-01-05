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Qualidade da água

Como é medida a balneabilidade das praias? Entenda!

Os indicadores são estabelecidos por resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)

Publicado em 05 de Janeiro de 2026 às 11:31

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

05 jan 2026 às 11:31
Indicação de balneabilidade própria para banho na Praia da Guarderia em Vitória
Indicação de balneabilidade própria para banho na Praia da Guarderia em Vitória Crédito: Vitor Jubini
No verão, tradicionalmente, os dias são de sol, calor e praias cheias. Mas é necessário ter atenção quando se frequenta esses locais, principalmente em relação à água do mar. As praias são consideradas impróprias quando análises mostram alta contaminação por coliformes ou outras bactérias, despejo de resíduos ou alta concentração de algas que possam oferecer risco à saúde. O local é interditado por decisão de órgão ambiental, geralmente quando o problema apresenta nível crítico. Com isso, o acesso é proibido para proteger os banhistas.
Em Vitória, a administração municipal informa que a balneabilidade é realizada, em regime de rotina semanal, por meio da coleta e análise laboratorial de amostras de água em vários pontos para a avaliação do indicador coliformes termotolerantes. "A Secretaria do Meio Ambiente de Vitória (Semmam) classifica a qualidade das águas como próprias, impróprias e interditadas, de acordo com a concentração do indicador como estabelecido na Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) 274/00", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Meio Ambiente de Vitória, Anderson Barbosa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Anderson Barbosa - 05-01-25.mp3

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