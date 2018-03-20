Como é formado o preço final do litro da gasolina?

Você sabe como é formado o preço final do litro do combustível? Um levantamento divulgado recentemente pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) aponta que na composição estão o preço do Produtor de Gasolina A Comum (26,3%) + Preço do Etanol Anidro (13,5%) + Custo de Transporte (2,3%) + Tributos Federais (15,6%) + Tributos Estaduais (28,4%) + Margem Bruta de Distribuição (4,3%) + Margem Bruta de Revenda (9,7%) e a soma chega ao Preço final ao Consumidor da Gasolina C Comum. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente adjunto de Fiscalização do Abastecimento da ANP, Marcelo da Silva, explica que desde 2002 vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em todos os segmentos do mercado de combustíveis e derivados de petróleo: produção, distribuição e revenda. Isso significa que não há qualquer tipo de tabelamento nem fixação de valores máximos e mínimos, ou qualquer exigência de autorização oficial prévia para reajustes.