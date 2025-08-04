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Como é feita a previsão do tempo? Meteorologista esclarece mitos e verdades!

Ouça entrevista com o coordenador do Núcleo de Operações Meteorológicas da Defesa Civil Estadual, Mauro Bernasconi

Publicado em 04 de Agosto de 2025 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 ago 2025 às 11:32
Moradores de Vitória têm enfrentado dias frios com tempo coberto nos últimos dias
Moradores de Vitória têm enfrentado dias frios com tempo coberto nos últimos dias Crédito: Carlos Alberto Silva
Pancadas de chuva durante o dia, chegada de frente fria ou alerta de tempestade... essas são algumas previsões do tempo que ajudam a população a se preparar para a semana. Mas, afinal, como essas previsões são feitas? Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista e coordenador do Núcleo de Operações Meteorológicas da Defesa Civil, Mauro Bernasconi, explica quais tecnologias estão por trás das previsões e o que pode influenciar na precisão dos boletins meteorológicos. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - MAURO BERNASCONI - 04-08-25

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