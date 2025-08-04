Como é feita a previsão do tempo? Meteorologista esclarece mitos e verdades!

Pancadas de chuva durante o dia, chegada de frente fria ou alerta de tempestade... essas são algumas previsões do tempo que ajudam a população a se preparar para a semana. Mas, afinal, como essas previsões são feitas? Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista e coordenador do Núcleo de Operações Meteorológicas da Defesa Civil, Mauro Bernasconi, explica quais tecnologias estão por trás das previsões e o que pode influenciar na precisão dos boletins meteorológicos. Ouça a conversa completa!