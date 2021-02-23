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COVID-19

Como é calculado o risco de pandemia para as cidades no ES?

Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais da Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), explica os indicadores

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 fev 2021 às 11:50
A edição do Mapa de Risco da Covid-19, que passou a valer nesta segunda-feira (22) tem apenas Piúma, no Litoral Sul, classificada como risco alto. Serra, na Grande Vitória, migrou para o risco baixo e compõe as 41 cidades com menor índice de transmissão da doença. Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais da Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), explica como são feitos os cálculos para definir os indicadores de risco alto, médio e baixo. Acompanhe!
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pablo Lira - 23-02-21

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