Como é calculado o risco de pandemia para as cidades no ES?

A edição do Mapa de Risco da Covid-19, que passou a valer nesta segunda-feira (22) tem apenas Piúma, no Litoral Sul, classificada como risco alto. Serra, na Grande Vitória, migrou para o risco baixo e compõe as 41 cidades com menor índice de transmissão da doença. Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais da Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), explica como são feitos os cálculos para definir os indicadores de risco alto, médio e baixo. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pablo Lira - 23-02-21