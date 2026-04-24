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CBN IR

Como devo declarar os investimentos no Imposto de Renda? Especialista orienta!

Ouça a participação da presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-ES), Carla Tasso

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 10:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 abr 2026 às 10:41
investimentos, imposto de renda, planejamento financeiro, finanças, dinheiro, orçamento
investimentos, imposto de renda, planejamento financeiro, finanças, dinheiro, orçamento Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT
Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2026", o destaque é que declarar investimentos no Imposto de Renda (IR) ainda gera dúvidas entre contribuintes, principalmente, pela necessidade de classificar corretamente cada tipo de ativo. Quem esclarece as dúvidas é a empresária contábil e presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-ES), Carla Tasso. A Receita começou a receber declarações do IR no dia 23 de março e o prazo de entrega se encerra em 29 de maio. Ela explica:
CBN - CBN IMPOSTO DE RENDA 2026 - 24-04-26.mp3

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