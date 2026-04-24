Como devo declarar os investimentos no Imposto de Renda? Especialista orienta!

Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2026", o destaque é que declarar investimentos no Imposto de Renda (IR) ainda gera dúvidas entre contribuintes, principalmente, pela necessidade de classificar corretamente cada tipo de ativo. Quem esclarece as dúvidas é a empresária contábil e presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-ES), Carla Tasso. A Receita começou a receber declarações do IR no dia 23 de março e o prazo de entrega se encerra em 29 de maio. Ela explica: