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Como deve ser um ambiente escolar seguro para as aulas presenciais

Um estudo da Fiocruz ressalta que em um cenário de alta transmissão comunitária do Sars-CoV-2 e baixa cobertura vacinal completa, o funcionamento das escolas precisa estar associado à manutenção de medidas não farmacológicas

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 ago 2021 às 11:17
Sala de aula
Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, com distanciamento entre eles na sala de aula Crédito: Carlos Alberto Silva
Um levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recomenda como deve ser o ambiente escolar nesse período de pandemia da Covid-19. O estudo ressalta que em um cenário de alta transmissão comunitária do Sars-CoV-2, ainda com uma cobertura vacinal completa inferior a 30% da população, no Brasil o funcionamento das escolas com atividades presenciais precisa estar associado à manutenção das medidas não farmacológicas de controle da transmissão. O documento informa que os protocolos para o retorno seguro passaram a considerar, sobretudo nos ambientes escolares, a seguinte composição de prioridade para as medidas protetivas: adaptação para ventilação e melhoria da qualidade do ar dos ambientes; uso de máscaras com comprovada eficácia; definição de estratégia para rastreamento e monitoramento de casos e contatos na escola e medidas para suspensão de atividades presenciais; manutenção do distanciamento físico de, pelo menos, 1,5 metro; e orientações sobre higienização contínua das mãos. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do grupo de trabalho da Fiocruz, Patrícia Canto, detalha as medidas. 
Além disso, a publicação avalia que escolas podem fechar, na dependência de transmissão elevada ou aumento de casos, e devem atender a todas as medidas indicadas pelas autoridades sanitárias que garantam a maior segurança nas atividades presenciais. A decisão sobre o melhor momento para a reabertura deve seguir as orientações dos indicadores epidemiológicos, sem que se esqueça dos grandes malefícios do afastamento prolongado das atividades presenciais na saúde de crianças, jovens e adultos, bem como dos prejuízos para a educação e a formação de toda uma geração. Para a maior segurança de toda comunidade escolar, as pessoas com sintomas respiratórios não devem sair de suas casas, exceto para procurar serviços de saúde, devem evitar utilizar transportes públicos e não devem frequentar aulas ou o local de trabalho.
[fonte: Fiocruz]
Entrevista - Fernanda Queiroz - Patrícia Canto- 25-08-21.mp3

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