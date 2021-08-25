Como deve ser um ambiente escolar seguro para as aulas presenciais

Um levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) recomenda como deve ser o ambiente escolar nesse período de pandemia da Covid-19. O estudo ressalta que em um cenário de alta transmissão comunitária do Sars-CoV-2, ainda com uma cobertura vacinal completa inferior a 30% da população, no Brasil o funcionamento das escolas com atividades presenciais precisa estar associado à manutenção das medidas não farmacológicas de controle da transmissão. O documento informa que os protocolos para o retorno seguro passaram a considerar, sobretudo nos ambientes escolares, a seguinte composição de prioridade para as medidas protetivas: adaptação para ventilação e melhoria da qualidade do ar dos ambientes; uso de máscaras com comprovada eficácia; definição de estratégia para rastreamento e monitoramento de casos e contatos na escola e medidas para suspensão de atividades presenciais; manutenção do distanciamento físico de, pelo menos, 1,5 metro; e orientações sobre higienização contínua das mãos. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do grupo de trabalho da Fiocruz, Patrícia Canto, detalha as medidas.