Como descartar celulares e fios de carregadores? Professora explica!

Com o avanço da tecnologia e o aumento no consumo de aparelhos eletrônicos, o descarte correto de dispositivos como celulares, computadores e tablets se torna cada vez mais importante. Isso porquê, além de evitar maiores danos ao meio ambiente, a destinação correta deste tipo de lixo também contribui para a recuperação de alguns recursos valiosos. Metais, plásticos e outros componentes podem ser reciclados e voltar ao mercado em novos produtos. Para entender a lógica da logística reversa. a CBN Vitória conversa com a professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Luciana Yamane. Ouça a entrevista completa!