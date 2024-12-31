Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Como descartar celulares e fios de carregadores? Professora explica!
Consumidor

Como descartar celulares e fios de carregadores? Professora explica!

Ouça entrevista com a professora de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável da Ufes, Luciana Yamane

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 dez 2024 às 11:44
Aparelho de telefone celular smartphone
Aparelho de telefone celular smartphone Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
Com o avanço da tecnologia e o aumento no consumo de aparelhos eletrônicos, o descarte correto de dispositivos como celulares, computadores e tablets se torna cada vez mais importante. Isso porquê, além de evitar maiores danos ao meio ambiente, a destinação correta deste tipo de lixo também contribui para a recuperação de alguns recursos valiosos. Metais, plásticos e outros componentes podem ser reciclados e voltar ao mercado em novos produtos. Para entender a lógica da logística reversa. a CBN Vitória conversa com a professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Luciana Yamane. Ouça a entrevista completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luciana Yamane - 31-12-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data centers, energia renovável e novas cadeias produtivas ilustram um dos principais desafios do país: transformar potencial econômico em resultados com rapidez
A competitividade começa na velocidade das instituições
Vix Reggae Festival confirma Adão Negro, Alma Djem, Rasta Joint e Filosofia Reggae.
Festival de reggae em Vitória terá Adão Negro, Alma Djem e mais
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados