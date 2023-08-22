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Como denunciar maus-tratos ou crueldade contra animais

Na última semana um canil clandestino foi interditado e 22 animais foram resgatados em Viana

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 ago 2023 às 11:33
Pet, cachorro
Pet, cachorro Crédito: Pixabay
De acordo com a Lei 9.605/98, artigo 32, é crime praticar maus-tratos contra animais domésticos, silvestres, nativos ou exóticos. Várias condutas podem caracterizar crime, tais como o abandono, ferir, mutilar, envenenar, manter em locais pequenos sem possibilidade de circulação e sem higiene, não abrigar do sol, chuva ou frio, não alimentar, não dar água, negar assistência veterinária se preciso, dentre outros. Na última semana, a Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente realizou uma operação com objetivo de combater o crime de maus-tratos animal. Um canil clandestino foi interditado e 22 animais foram resgatados, no bairro Areinha, em Viana. Durante a ação, foram encontrados diversos animais da raça Golden Retriever, de grande valor no mercado, em condições precárias. Foram identificadas sete cadelas adultas e mais dez filhotes. Em entrevista à CBN Vitória, o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, delegado Eduardo Passamani, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Eduardo Passamani - 22-08-23

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